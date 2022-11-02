بعد فرز 80% من الأصوات: تعزيز فوز نتنياهو

أظهر فرز 79.8% من أصوات الناخبين في الانتخابات (الإسرائيلية) الـ25، تعزيز فوز معسكر رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مع تغييرات ملحوظة على توزيع المقاعد بين الأحزاب اليهودية، وسط تراجع قوة أحزاب المعسكر المناوئ برئاسة يائير لبيد، وفقا للمعطيات التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الأربعاء.

ووفقا لمعطيات لجنة الانتخابات المركزية (الإسرائيلية)، فإنه حتى الساعة 9:06 صباحا، تم فرز 3863484 صوتا التي تشكل 80% من مجمل الأصوات الحقيقة، حيث تم فرز 9390 صندوق اقتراع التي تشكل 75% من مجمل صناديق الاقتراع.

وتشير معطيات لجنة الانتخابات المركزية أن هناك نحو 500 ألف صوت في المغلفات المضاعفة التي وصلت إلى مقر لجنة الانتخابات صباح اليوم، وسيم لاحقا فرزها، وتشمل هذه المغلفات أصوات الجنود، والمرضى في المستشفيات، والمعتقلين في السجون.

وبحسب النتائج حصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 23.72%، بينما حزب "يش عتيد"، برئاسة لبيد حصل على 17.95%، فيما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، على 10.47%.

وحصل "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس على 9.1%، بينما الأحزاب الحريدية ممثلة بحزب "شاس" برئاسة أريه درعي على 9.11%، وحزب "يهدوت هتوراة" برئاسة موشي غافني، فاز بنسبة 7.23%.

كما حصل حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 4.46%، وتحالف الجبهة والتغيير برئاسة أيمن عودة على 3.38%، وحزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي على 3.6%.

وأظهرت النتائج أن حزب "ميرتس" برئاسة زهافا غلئون، بحصوله على 3.17%، يقترب من نسبة الحسم، كذلك حزب التجمع الوطني الديموقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، الذي حصل على 2.75%.

وبحسب النتائج الحقيقة المحدثة، وفرز 80 % من الأصوات، وتوزيع هذه النسبة إلى مقاعد، يحصل الليكود على 31 مقعدا، "ويش عتيد" 24 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" 14 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 12 مقعدا، بالإضافة إلى حزب "شاس" 11 مقعدا.

بينما يحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 5 مقاعد، وحزب العمل 4 مقاعد، والجبهة والتغيير، 5 مقاعد.

وبحسب هذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على 65 مقعدا، ومعسكر لبيد على 50 مقعدا، إضافة إلى 5 مقاعد للجبهة.