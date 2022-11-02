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الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية.jpg
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية.jpg
تحقيق السستم تحقيق السستم

القدس- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقال طالت العديد من المواطنين، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

 

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من أشرف بلال طبال، وحسن أبو ساري، من مخيم نور شمس بطولكرم، بعد اقتحامها طولكرم.

 

كما اعتقلت أيمن جمعة السمهوري، من مخيم عقبة جبر بأريحا، والمحرر حمزة مروان بوزية، و نور محمود الأسعد من كفل حارس قرب سلفيت.

 

وداهمت قوات الاحتلال منازل 3 فتية في مدينة بيت لحم، وهم أمير إسماعيل عليان (19 عاماً) وهو مصاب برصاصة في الفخذ قبل أسبوع، وشقيقه إبراهيم (17 عاماً)، ومصعب عقل مشايخ (19 عاماً) بعد تفتيش منازل ذويهم في مخيم عايدة شمال المدينة.

 

واعتقل الاحتلال المواطن مجاهد فايز حمدان من بيتا جنوبي نابلس، ومحمد نضال العباسي، وأمين محمد عبيسان، من القدس.

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