وفاة شاب بحادث سير جنوب غزة

توفي مساء الأربعاء، شاب فلسطيني من دير البلح، وسط قطاع غزة، بحادث سير جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، وفاة الشاب محمد أحمد البحيصي (23 عامًا)، من سكان دير البلح، جراء تعرضه لحادث تصادم من قبل مركبة جيب من نوع "جاغوار" أثناء قيادته دراجة نارية.

وقالت في بيان لها: "إن الحادث وقع على شارع الرشيد مدخل قرب مدينة الأسرى، جنوب مدينة غزة".

وأشارت إلى أنّه تم حجز المركبة، وتوقيف سائقها (ع.م) 42 عامًا، لاستكمال الإجراءات القانونية.

ويذكر أن هذه حالة الوفاة الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت شرطه المرور والنجدة، مساء اليوم، عن وفاة الطفلة ديما طارق الشياح (12 عامًا)، جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة جيب من نوع "كيا" قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.