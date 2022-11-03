الاحتلال يرفع حصاره عن مدينة نابلس

رفعت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الخميس، حصارها المشدد الذي فرضته لنحو 4 أسابيع على مدينة نابلس.

وأزالت جرافات عسكرية (إسرائيلية)، السواتر الترابية التي وضعتها عند بعض الطرق التي تؤدي إلى المدينة، وفتحت جميع الحواجز بشكل طبيعي.

وأفاد الارتباط الفلسطيني، بأنه تم إبلاغهم بفتح الطرق والحواجز المؤدية إلى المدينة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنه في إطار تقييم الوضع العام تقرر رفع القيود على الحركة في منطقة نابلس وإعادة فتح الحواجز في مداخل المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الحواجز والطرق الرئيسية والفرعية، ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها في الـ13 من الشهر الماضي.

المصدر: القدس