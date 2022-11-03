ما أسباب ضعف إقبال فلسطينيي الداخل في الانتخابات (الإسرائيلية)؟

جرت الانتخابات (الإسرائيلية) الخامسة في غضون 4 سنوات، وسط فراغ سياسي كبير في دولة الاحتلال، وحالة من التشتت والانقسام.

وفي ظل حالة التهميش الكبيرة للمجتمع الفلسطيني في (إسرائيل)، شهدت الانتخابات ضعفا في التصويت من فلسطيني الداخل، في ظل حالة العنصرية الكبيرة من المجتمع الصهيوني تجاههم.

ويعبّر التصويت أو المقاطعة عن مليون فلسطيني في الداخل المحتل يحق لهم الاقتراع، من أصل 6 ملايين شخص يستطيعون التصويت في (إسرائيل).

ضعف الثقة

المختص في الشأن (الإسرائيلي) الدكتور محمد عودة ذكر أن الأحزاب العربية أصبحت غير قادرة على نيل الثقة من الفلسطينيين في الداخل المحتل، بسبب التهميش الكبير لهم.

وقال عودة إن الكثير من الوعود السابقة التي لم تنفّذ زادت حجم المقاطعة العربية، "فنسبة فلسطينيي الداخل 19% من إجمالي دولة الاحتلال، وبالتالي قلة عدد الأعضاء العرب في الكنيست".

وأوضح أنه في حال أرادت الأصوات العربية النجاح في أي انتخابات مقبلة، واستقطاب الناخبين من الداخل المحتل، "فعليهم العمل على حل مشاكلهم دون وعود كاذبة وكذلك التوحد في قائمة أو قائمتين حتى لا تتلاشى الأصوات التي لا تتجاوز نسبة الحسم".

وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح تتمسك بموقفها المقاطع لانتخابات الكنيست، ويشاركها في ذلك قوى أخرى منها حركة أبناء البلد، وحزب الوفاء والإصلاح، وهي تيارات تدعو لتنظيم الجماهير العربية خارج إطار البرلمان (الإسرائيلي).

وإلى جانب الموقف المبدئي المقاطع لأي انتخابات (إسرائيلية) برلمانية، بلغت نسبة العزوف عن التصويت للكنيست بين 55% و60% من أصحاب حق الاقتراع الفلسطينيين.

ووفق النتائج الأولية، فإن كتلة نتنياهو تتقدم بـ 65 مقعدًا، وقد حصل الائتلاف الحالي على 50 مقعدًا، فيما حصل يش عتيد على 24 مقعداً؛ وحزب الصهيونية الدينية 14 مقعدا.

وحصل كل من همحني همملختي (غانتس) وشاس 12 لكل منهما؛ يهودت هتوراة 8 مقاعد؛ يسرائيل بيتنا 5 مقاعد، راعام وقائمة الطيبي وعودة 5 مقاعد لكل منهما والعمل 4 مقاعد

وتجدر الإشارة إلى أن التيار الداعي لمقاطعة الانتخابات بدا هو الأقوى، بعد تفكك القائمة العربية المشتركة التي تمثلت بـ 15 نائبا عربيا في الكنيست الأخير، وتوزّعت الأحزاب العربية على 3 قوائم انتخابية.

ولم يستند تشكيل القائمة المشتركة على برنامج سياسي موحّد منذ تشكيلها في يناير 2015، وضمت: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير.

وانشقت القائمة العربية الموحدة عن المشتركة في انتخابات الكنيست السابقة، وهو الواقع الذي ساهم في تفككها نهائيا خلال الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وانحلّت المشتركة نتيجة لخلافات سياسية وأيديولوجية بين أحزابها، إلى جانب تباين المواقف المتعلقة بالمحاصصة على المقاعد.

في حين، قال الكاتب في الشأن (الإسرائيلي) عريب الرنتاوي: "خاض فلسطينيو الداخل انتخابات الكنيست الـ 25 بثلاث قوائم؛ الأولى تجمع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (أيمن عودة) بالحركة العربية للتغيير (أحمد الطيبي)، والثانية تمثل الحركة الإسلامية الجنوبية (منصور عباس)، أما الثالثة فتمثل التجمع العربي الديمقراطي (سامي شحادة)".

وأوضح أنه هذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها الأحزاب العربية الانتخابات متفرقة، منذ رفع عتبة الحسم فيها من 2% إلى 3.25%، بناء على اقتراح من ليبرمان وتشجيع من نتنياهو، لمنع القوائم الفلسطينية من الوصول للكنيست.

وأضاف: "اليوم، يبلغ الانقسام مدى أبعد وأوسع، فالفجوة تتسع بين الأحزاب العربية، إلى قوائم ثلاث، أضعفت شهية الناخب الفلسطيني في مناطق الـ 48، والتقارير الأولية لنتائج الانتخابات تظهر معدلات إقبال منخفضة على الاقتراع، والتجربة دللت على أن توحد الأحزاب العربية يرفع نسب التصويت العربي، وبخلاف ذلك تتدنى المشاركة ويتراجع التصويت".

وأكد أن تراجع نسب اقتراع فلسطينيي الداخل لا يضعف التمثيل العربي في الكنيست (الإسرائيلي) فحسب، بل كان طوق النجاة الممدود لنتنياهو دون قصد، "إذ ستتعزز مكاسبه، وسيقدم على تشكيل حكومة يمينية متطرفة، نقية ومصغرة، ودون الحاجة لماراثونات تفاوضية طويلة ومعقدة مع بقية الأحزاب".