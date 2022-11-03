صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

زعمت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء الخميس، أن صاروخاً أُطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات "الغلاف" المحاذية لقطاع غزة، بزعم رصد سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) صاروخاً أُطلِق من القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، "إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة "نيرعام"، و "كوسفيم"، و" العين الثالثة"، والتفاصيل قيد الفحص".

وقالت القناة 13 العبرية: "رصد سلطات الاحتلال "صاروخاً واحداً على الأقل"، أُطلِق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".