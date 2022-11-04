طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة وسط قطاع غزة

أغارت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) الحربية، فجر الجمعة، على موقعين للمقاومة وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة "صفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقعين للمقاومة وأرضاً خالية، وسمع دوي انفجارات شديدة، وشوهدت سحب الدخان تتصاعد من المناطق المستهدفة.

وأشارت إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن مخيم المغازي بالتزامن مع القصف (الإسرائيلي).

وذكرت مصادر أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة بغزة تصدت لطائرات الاحتلال المغيرة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف حتى اللحظة.