اعتقال ثلاثة شبان وإصابة مستوطنين بالحجارة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة ثلاثة شبان بعد اقتحام منازلهم في مدينتي نابلس وبيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد قطناني بعد مداهمة منزله في مخيم عسكر الجديد بنابلس.

وأضافت أن قطناني أسير محرر، وتم تكسير وتخريب منزله بالكامل من قبل جنود الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الشابين محمد اللحام وكرم نصري عقب اقتحام منزليهما في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وأصيب الليلة الماضية مستوطنان في عمليات رشق حجارة في عدة مواقع شمال وجنوب الضفة.

فعلى الطريق بين قلقيلية ونابلس أصيب مستوطن وتضررت حافلة يقودها جرّاء رشقها بالحجارة قرب قرية الفندق.

وفي الخليل أصيب مستوطن بالحجارة في رأسه قرب مستوطنة (كريات أربع)، وذلك بعد بضع ساعات من إصابة مستوطنة برصاصة في رأسها في ذات المستوطنة.

تزامن ذلك مع اعتداءات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، على منازل الأهالي في قرية مادما، بورين قرب مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس.

كذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي أبو ديس والطور ورأس العامود وصور باهر شرق القدس المحتلة.