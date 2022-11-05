موقع يكشف هوية ضابط بالسلطة تسبب باعتقال مقاومين لدى الاحتلال

كشف موقع "عكس التيار" أن العقيد خالد إبراهيم علي أبو زهرة المشهور بـ "أبو فؤاد" من مدينة يطا جنوب الخليل، ويشغل منصب مسؤول التحقيق في مديرية المخابرات العامة بالمحافظة، هو المسؤول المباشر عن التحقيق مع مجموعة من عناصر المقـاومة، خاصة في الأشهر الأخيرة.

ووفق مصادر خاصة للموقع، فإن الضابط أبو زهرة أشرف على تسليم ملف متابعة عددٍ من عناصر الأجهزة الأمنية للاحتلال والسلطة لاعتقالهم بحجة علاقتهم بأعمال مــقـاومة.

وذكرت المصادر أن من بين هؤلاء العناصر العسكري في جهاز الأمن الوطني "عماد أولاد محمد" الذي اعتقل لدى الاحتلال مؤخرا، والملازم الخريج من جامعة الاستقلال "أمير الهور".

وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس أكد أن السلطة الفلسطينية تعمل مع جيش الاحتلال، لضبط الوضع الأمني في الضفة.

وقال في تصريح صحفي الأحد 2022/10/30، إن "الوضع في الضفة الغربية معقد، وإن الأثمان التي يتم دفعها مؤلمة وصعبة"، مؤكداً استمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف "نقوم بتنسيق أمني مع الفلسطينيين بقدر ما يمكن، والمعلومات الاستخباراتية التي بحوزتنا ليست سيئة"، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع حدوث عمليات.

وتعتقل السلطة أحد مؤسسي مجموعات عرين الأسود القائد مصعب اشتية بالرغم من وجود قرار قضائي بإطلاق سراحه، فيما تواصل احتجاز عدد من المعتقلين السياسيين والذين يضرب ثلاثة منهم عن الطعام لليوم ال44 على التوالي.