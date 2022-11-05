19 يومًا على إضراب الأسير سبع الطيطي

يواصل الأسير سبع الطيطي (33 عامًا) من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، احتجاجًا على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، في ظروف صعبة، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".

ويعاني الأسير الطيطي المعتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، من دوار وهزال عام، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن.

وكان صدر بحقه حكمٌ بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي بثلاثة أيام، جددت سلطات الاحتلال له الحكم لستة أشهر إضافية.

والطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".