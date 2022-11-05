مباشر| انطلاق فعاليات المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14مليون

انطلقت فعاليات "المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون"، ظهر اليوم السبت، في قطاع غزة والضفة والداخل المحتل وأماكن اللجوء والشتات، بمشاركة كافة مكونات المجتمع الفلسطيني.

المؤتمر الشعبي الفلسطيني فعاليات المؤتمر الشعبي الفلسطيني Posted by ‎المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون‎ on Saturday, November 5, 2022

وفي كلمة لرئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج سابقًا والخبير القانوني المعروف أنيس القاسم قال: "إن ثلة من الفلسطينيين أبوا على أنفسهم إلّا أن ينادوا بإنقاذ المنظمة، بوصفها الممثل الشرعي لشعبنا، بعدما دمرّتها زمرة أوسلو وألحقتها بالسلطة إحدى ملحقات الحاكم العسكري (الإسرائيلي)."

ودعا القاسم إلى ضرورة إجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني يشارك فيها جميع أبناء الشعب الفلسطيني، سواء بالداخل أو الخارج وفي كل مواقع تواجده.

وشددّ على أن المنظمة ستظل العنوان الشرعي الوحيد لشعبنا؛ "ونناشد قوانا الوطنية أينما كانت بضرورة تضافر جهودهم؛ لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني عبر إعادة بناء المنظمة، وذلك بإجراء انتخابات ديمقراطية حرّة بعيدة عن التزوير والرشاوى".

وأضاف: "نبادر اليوم لاتخاذ الخطوة الجريئة لنتحدى فيها كافة القوى المضادة التي تحول دون تمكين شعبنا من إعادة بناء وطنه المعنوي منظمة التحرير".

يتبع