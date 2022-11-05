قطر تطالب بمحاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة

طالبت قطر بمحاسبة الاحتلال (الإسرائيلي) على اغتياله الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مايو آيار الماضي.

جاء ذلك في أثناء كلمة ألقتها مساعد وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في مؤتمر عقد في فيينا، مساء الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وأعربت الخاطر، عن قلقها إزاء "استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".

وقالت إن "قتل الصحفية أبو عاقلة يسلط الضوء على حقيقة أن أساليب الحماية والوقاية لا تكون فعالة إلا عندما تقترن بآليات المقاضاة".

وأضافت، الخاطر، أن "أبو عاقلة واحدة من "أكثر من 45 صحفيا قضوا على أيدي قوات الاحتلال (الإسرائيلي) منذ عام 2000".

واتهم مسؤولون فلسطينيون وعائلة أبو عاقلة وقناة الجزيرة، الاحتلال استهدافه وقتله عمدا، وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية مكتوب عليها كلمة "صحافة" عندما أصيبت برصاص قناص إسرائيلي.