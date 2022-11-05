مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة

أقدم عدد من المستوطنين من مستوطنة "كريات أربع" قرب الخليل، مساء اليوم السبت، على مهاجمة منازل المواطنين في منطقتي "واد النصارى" و"واد الحصين".

وقالت مصادر محلية، :"إن مجموعة من المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية بحماية جنود الاحتلال، وهاجموا منازل المواطنين في المنطقة بالحجارة والنفايات، وأشاعوا بصراخهم وشتمهم المواطنين أجواء من الرعب والهلع بين الأطفال".

وسجلت اعتداءات المستوطنين على المواطنين العزّل وممتلكاتهم في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، وبصورة شبه يومية على مرأى من قوات الاحتلال التي توفّر الحماية لهم.

وفي سلفيت، هاجم المستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة على الشارع الرئيس لقرية حارس غرب سلفيت، تحت حماية قوات الاحتلال.

وتجمهر مجموعة من المستوطنين عند المدخل الغربي للقرية، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر بعضها، وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند مدخل البلدة بالتزامن مع هجوم المستوطنين.

وفي بيت لحم، هاجم المستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، على الشارع الرئيس بين بلدتي تقوع وجناته، جنوب شرق بيت لحم.