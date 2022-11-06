انسحاب شركتين عمانية وكويتية من معرض للطيران بسبب مشاركة (إسرائيل)

انسحبت شركتان عمانية وكويتية من المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران، بسبب مشاركة شركات (إسرائيلية) فيه.

وانسحبت شركة "طيران السلام" العمانية من المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران والذي سيقام في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كما أزال "بيت التمويل الكويتي" شعاره من قائمة رعاة المعرض.

وأكدت الشركة العمانية، في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر"، انسحابها من المعرض، وإلغاء ركن عرضها في قاعة العرض.

وأكدت مجموعة "عمانيون ضد التطبيع" عبر حسابها في "تويتر"، الأربعاء، بأنه تم إزالة اسم عُمان من موقع المعرض التطبيعي.

وذكر "ائتلاف الخليج ضد التطبيع" أن أربع شركات (إسرائيلية) ستشارك في المعرض، وهي: "صناعات الطيران والفضاء (IAI)"، وشركة "إلبيت سستمز"، صاحبة قذائف "MPR500"، و"شركة رافائيل"، ومعرض "إسرائيل للدفاع (ISDEF)"، وهو أكبر معرض تقيمه دولة الاحتلال لترويج أسلحتها على مستوى دولي.



وأشار الائتلاف الخليجي على حسابه في "تويتر" إلى أن هذه الشركات (الإسرائيلية) أنتجت الطائرات الحربية، ومختلف الأسلحة لجيش الاحتلال لهدم منازل الفلسطينيين، وقتل عشرات المدنيين في غزة.



وحيا الائتلاف بيت التمويل الكويتي على تجاوبه السريع بإزالة شعاره من قائمة رعاة معرض البحرين الدولي للطيران، الذي يستضيف شركات عسكرية (إسرائيلية).



وقال: "قد وضح البنك أنه ليس من رعاة المعرض لهذا العام".

من جانبها، استنكرت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع إقامة معرض الطيران في البحرين بمنطقة الصخير، مرحبة بالجهات المنسحبة منه، داعيةً البقية إلى الانسحاب.

المصدر: عربي 21