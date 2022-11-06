الاحتلال يعتقل عدداً من العمال والفتية من القدس والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد ثلاثة شبان خلال اقتحامات ومداهمات في مدينتي القدس والخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سامي العجلوني بعد مداهمة منزله، والعبث في محتوياته بمنطقة الكسارة جنوب مدينة الخليل.

واعتقل الاحتلال فجر اليوم عدداً من العمال أثناء محاولتهم الدخول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، بالقرب من حاجز بيت عوا جنوب غرب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل الأعور ومصطفى العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حي كروم قمر ببلدة سلوان واعتقلت العباسي والأعور بعد مداهمة منزليهما.

وكان مستوطنون قد اعتدوا الليلة الماضية على مركبات المواطنين بالقرب من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.