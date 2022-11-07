 مشعل ناعيًا إبراهيم منير: كانت له باع طولى مع فلسطين والمقاومة

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، خالد مشعل، :"إن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الراحل إبراهيم منير كان "شخصية فريدة، وله باع طولى مع فلسطين والمقاومة والقضية وحماس".

وقال مشعل، خلال عزاء الراحل منير، الذي أقيم في إسطنبول التركية: "رحم الله فقيد الأمة وفلسطين وحماس، فقد كفى ووفى، ورحل بعد رحلة طويلة من العلم والعمل والدعوة والجهاد والتضحية".

وأشار إلى أن منير كان من أوائل من أسندوا حماس، وذللوا الصعاب أمامها وهي في بذورها الأولى، فكان من أصحاب الصفحات المبكرة في تأسيسها.

وتابع: "حين انتقل (منير) إلى لندن، وكان أمين سر مكتب الإرشاد (تابع للإخوان المسلمين) في الخارج، وفلسطين شغله، وقضيتها حاضرة على أجندته، ووضعها على رأس جدول أعماله دائمة في الصدارة".

ومضى يقول: "مكتب الإرشاد بادر، في ظل اشتعال انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية عام 2000)، إلى تأسيس (جهاز الإسناد)، وأوكلوا مسؤوليته للأستاذ إبراهيم منير، لثقتهم بكفاءته وأمانته وإخلاصه، وعمق مكانة فلسطين في قلبه ووجدانه".

واستدرك رئيس "حماس" في الخارج قائلاً: إن الإسناد الذي قدمه منير "لم يكن لحماس وحدها، بل لفصائل المقاومة والقضية والشعب الفلسطيني بأسره".

وأكد أن نائب مرشد الإخوان الراحل "كان يلتقي برموز الأمة وعلمائها ورجالاتها وممثلي المؤسسات المختلفة دوريًّا، ليخططوا كيفية دعم الانتفاضة والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، ويوفروا الدعم المالي والإسناد السياسي والإعلامي لحماس".

واستطرد لافتًا إلى أن منير "حين أصبح نائبًا للمرشد العام، ثم قائمًا بأعماله، منح كل هذه الطاقة والتفويض لفلسطين وحماس".

وزاد: "وقف معنا في صدّنا لعدوانات الاحتلال، وفي المعارك التي شهدتها غزة لرفع حصارها، وفي قضية القدس والأقصى، وإسناد المقاومة، وفي كل المحطات التي احتجنا فيها للإسناد والدعم والرعاية".

وبيّن مشعل أنه عاش مع منير في الكويت، قائلاً: "أستطيع أن ألخص شخصيته في ثلاثٍ: الأولى أن هذا الرجل كتلة من الطيبة والإخلاص والدفء والخلق والتواضع والتبسط والعشرة الجميلة، والثانية أنه ثابت على المبدأ، والثالثة أنه معتدل الفكر والمزاج".

وتوفي إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، والأمين العام لتنظيمها الدولي، الجمعة، في لندن، الجمعة الماضي، عن عمر تجاوز 85 عامًا.

ومنير مصري مقيم في خارج بلاده، لا سيما في لندن، منذ ستينيات القرن الماضي، إثر قيود فرضها النظام آنذاك على الجماعة، وهو من مواليد مدينة المنصورة (شمالًا) عام 1937، وتولى منصب القائم بالأعمال في عام 2020، وسط كبرى أزمات الجماعة مع السلطات المصرية، والتي لم تنتهِ حتى الآن.