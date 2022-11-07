الاتصالات تنفي عزمها حظر تطبيق “تيك توك” العام المقبل

نفى مدير عام الاتصالات والعلاقات الدولية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليث دراغمة، صحة الخبر المتداول، حول قرار الوزارة بحظر تطبيق تيكتوك العام المقب.

وأكد دراغمة في تصريح صحفي، أنه لم يصدر عن وزارة الاتصالات أي شيء بهذا الخصوص، كما أن وزير الاتصالات المهندس اسحق سدر لم يتحدث بالمطلق عن إغلاق تطبيق “تيك توك” في الوقت الحالي، ولا يندرج هذا الأمر ضمن استراتيجية الوزارة.

وأشار دراغمة إلى أن تطبيق “#تيك_توك” يحتوي على إيجابيات ومنصات تعليمية، صحية، رياضية، وأيضاً وطنية، والمستخدم هو من يحدد طبيعة المحتوى الذي يتعرض له استنادًا للخوارزميات التي يعمل التطبيق وفقها.