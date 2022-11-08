حمدان يوضح أسباب إضراب مؤسسات الوكالة يوم الخميس

أعلن رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين بوكالة الغوث د. محمود حمدان عن إضراب في كافة مؤسسات الوكالة يوم الخميس المقبل لمدة ساعة" الأخيرة"، كوضع تحذيري أولي سيتلوه تصاعد حتى يتم تنفيذ مطالبهم.

وأوضح حمدان في حديث إذاعي مساء أمس، أن الاتحاد عقد عدداً من اللقاءات مع مدير الوكالة بغزة لمطالبته بالكثير من الأمور المستحقة على الوكالة، مؤكداً وجود نقص خطير وحاد في عدد الموظفين الذين يقدمون الخدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن ٣٥% من المواقع الأساسية في دائرة الصحة يعملون على بند البطالة ما يؤثر على الجودة بشكل خطير جداً.

وبين حمدان أنه وفي كل مستويات دوائر الوكالة هناك نقص حاد في عدد الموظفين يتجاوز الألفي موظف، ونحتاجهم مثبتين حتى لا تتأثر الجودة ونوعية الخدمة.

وأكد أنه وبعد فشل الحوار تم البدء بأعمال نقابية بشكل تصاعدي، "وهذا حق لنا من اعتصامات وبيانات وإضرابات، وقد نصل لإضراب مفتوح".

وذكر أن هناك مماطلة وتسويف كبير وعدم تنفيذ لهذه الاتفاقيات من قبل الوكالة.

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