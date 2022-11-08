"الأورومتوسطي": اقتحام مقر التحالف الشعبي خطير وغير مبرر

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن اقتحام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقر إحدى الفعاليات المدنية برام الله ومنع المجتمعين من عقد مؤتمر صحافي خطير وغير مبرر.

واعتبر المرصد في تصريح صحفي أن هذا التصرف من قبل الأجهزة الأمنية يعكس الحملة المتصاعدة التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد المعارضين وأصحاب الرأي.

وشدد المرصد على ضرورة وقف جميع أشكال القمع الأمني، واحترام الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

واقتحمت الأجهزة الأمنية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مقر التحالف الشعبي للتغيير ومنعت إقامة مؤتمر صحفي خاص بـ "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون".

وداهم عدد من العناصر الأمنية مقر التحالف الشعبي للتغيير ومنعوا إكمال المؤتمر، وقطعوا الكهرباء عن قاعة المؤتمر ومنعوا الصحفيين من استكمال التصوير واحتجزوا عددًا منهم.

ويطالب المؤتمر الشعبي الفلسطيني بإجراء انتخابات مجلس وطني يشمل الكل الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل المحتل والشتات، وإصلاح منظمة التحرير.