موعد المباراة النهائية كأس العالم 2022 بالتاريخ والساعة ، يبحث الكثير من عشاق الكرة عن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في قطر.

نهائي كأس العالم قطر 2022 بين



البرازيل Vs البرتغال



فضلوها ♥️ pic.twitter.com/sNbhoQXIve — ماكسيموس (@iekatib) November 5, 2022

موعد المباراة النهائية كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تبدأ في 20 نوفمبر 2022 على أراضي دولة قطر مونديال 2022 الذي ينتظره العالم بفارغ الصبر.

ويتنافس حوالي 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم، مقسمة إلى ثماني مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات ، إذ منتخب قطر يفتتح مباريات كأس العالم عندما يقابل نظيره المنتخب الإكوادوري يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، كون قطر هي من تنظم المونديال، حيث اضمت للمونديال بدون خوض تصفيات آسيا كونها صاحبة الأرض.

نهائي كأس العالم قطر 2022 بين



البرازيل Vs البرتغال



فضلوها ♥️ pic.twitter.com/sNbhoQXIve — ماكسيموس (@iekatib) November 5, 2022

متى نهائي كأس العالم في قطر 2022؟

من المقرر أن تقام المباراة النهائية في مونديال قطر 2022، في الثامن من شهر ديسمبر 2022، الساعة 15:00 في ملعب لوسيل



