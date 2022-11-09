إصابة شاب ومقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال نابلس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، فجر الأربعاء، المنطقة الشرقية بنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة البطن والقدم من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان شرقي المدينة.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي أطلقت النار والغاز المسيل للدموع.

وقالت مصادر صحفية إن المستوطنين اقتحموا قبر يوسف، وهم داخل آليات الاحتلال وبحماية مشددة، ولم يستخدموا الحافلات كما الاقتحامات السابقة.