الاحتلال يعتقل 10 مواطنين خلال مداهمات في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة القدس، و4 من بيت لحم، و2 من الخليل، ومعتقلًا واحدًا في كل من نابلس ورام الله وبيت لحم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام مؤيد منصور، من قرية اللبن الشرقية جنوبي المدينة.

وطالت الاعتقالات، كلًا من: منتصر مجدوبة، من مدينة طولكرم شمال الضفة، طاهر التميمي من قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، فيما اعتقلت المواطنين صلاح محمد أبو سرحان، من بلدة العبيدية شرقي المدينة، ومهدي جميل زواهرة من بيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال الشقيقين محمد وعبد هشام عزام، من جبل خليفات، وسط بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما شهدت مدينة الخليل عمليات دهم واعتقال، حيث جرى اعتقال الشابين هيثم الجعبري ومهند عبد السميع أبو رموز.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل كلًا من منتصر الشيخ، محمد أبو عيد، وعز منصور؛ وهم من بلدة بدو، بالإضافة لعدي عصام مرار، محمد علي حمدان، من قرية بيت دقو، شمال غربي مدينة القدس.