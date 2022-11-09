مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس والخليل

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت قوات خاصة أسيراً محرراً من مخيم قلنديا.

وتركزت المواجهات مع جنود الاحتلال في منطقة الرام وشعفاط ومخيم قلنديا بالقدس المحتلة، ومنطقة سوق الزاوية بمدينة الخليل.

واعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الأسير المحرر زهران زهران، وذلك بعد اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، وجابت شوارعها وأعاقت حركة تنقل الفلسطينيين والمركبات، وتمركزت عند مدخلها الرئيسي.

في سياق متصل، أخطرت قوات الاحتلال بهدم خمسة منشآت في قرية دوما جنوب نابلس، بينها مزرعة مقامة على مساحة دونم و200 متر، تعود للمواطن نصر دوابشة، وتبلغ تكلفتها نصف مليون شيكل.

كما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربع منشآت سياحية "شاليهات" تعود للمواطن أحمد سلاودة، وتبلغ كلفتها 2.5 مليون شيكل.

وأبلغت سلطات الاحتلال بأنه سيتم تنفيذ عمليات الهدم في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وخيّرت أصحابها بين هدمها ذاتياً أو تحمل تكلفة هدم جرافات الاحتلال لها.

وضمن اعتداءات الاحتلال المتواصلة في الضفة، أقدم مستوطنون على قطع نحو 120 شجرة زيتون من أراضي الفلسطيني سعيد شكري زعتر، في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.