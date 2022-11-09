إصابة مستوطنَين في 27 عملًا مقاومًا خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 27 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أدت لإصابة مستوطنين اثنين.

وتصدى الشبان الثائر لـ3 اعتداءات للمستوطنين، وحطموا ثلاث مركبات لهم، أصيب خلالها مستوطنين اثنين بعد رشق مركبتهم بالحجارة وتحطيمها بالقرب من بلدة الزبيدات في أريحا.

واشتبك المقاومون وأطلقوا النار والعبوات الناسفة والمفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف، وخلال انسحابها من شارع الحسبة في نابلس، كما أطلقوا النار على حاجز لقوات الاحتلال قرب المربعة في بلدة تل.

وأطلق المقاومون النار على قوات الاحتلال من سيارة مسرعة قرب بلدة فقوعة، وألقوا عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في قرية الجلمة بمدينة جنين.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.