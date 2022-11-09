استعلام بطاقة التموين.. مصر الرقمية، تتزايد حالات البحث في مصر عن الخدمات التي تقدمها وزارة التموين خاصة عبر استعلام بطاقة التموين.. مصر الرقمية، وذلك بعدما صرح وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام ٢٠٢٢ كأحدث الخدمات.

موقع الرسالة نت الإخباري يقدم لكم في هذه المقالة تفاصيل حول كيفية الاستفادة من استعلام بطاقة التموين.. مصر الرقمية، والخدمات التي تقدمها وزارة التموين من خلال بطاقة التموين 2022 في مصر.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة وزير التموين الدكتور على المصيلحى، العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية.

استعلام بطاقة التموين.. مصر الرقمية

استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف.

تفعيل البطاقة.

الحصول على الرقم السري.

استخراج بطاقة الفصل الاجتماعي، للشخص المقيد على بطاقة تموين الأسرة ومتزوج وليس له بطاقة، حيث يحق له إجراء فصل اجتماعي واستخراج بطاقة تموين جديدة له، وإتاحة خدمة إضافة أفراد على بطاقات التموين.

بوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

إتاحة خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى.

خدمة حذف غير المستحقين والمتوفين من منظومة الدعم.

خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن إضافة مواليد الأُسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بحد أقصى فردان سيتم تطبيقها، ولكن وفقًا لشروط معينة، من بينها الدخل الشهري للأسرة، يكون أقل من 3 آلاف جنيه.

دعم مصر جمهورية مصر العربية.. وزارة التموين

وزير التموين المصيلحى وضع عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وهى كالتالى:

أن يكون المعاش أقل من 2500 جنيه.

إضافة مواليد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، والمرأة المعيلة والأرملة قريبَا.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022

الحد الأقصى لبطاقة التموين، 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يستطيع المواطن أن يضيف فردا آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية، وأن تكون بطاقة التموين مسجلا بها 3 أفراد فقط.

استعلام بطاقة التموين - مصر الرقمية

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أكد سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، تصل إلى 300 جنيه في البطاقات التي تضم 3 أسر.

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وأوضح أن البطاقة المقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، تحصل على دعم سلعى حالى بقيمة 200 جنيه، ستتم زيادة الدعم 100 جنيه لتحصل على 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم.

بوابة مصر الرقمية بطاقة التموين 2022

وأشار المصليحى إلى أن بطاقة التموين المقيد عليها أسرتان أو ثلاث أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاث أسر فستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر.