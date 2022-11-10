جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد رأفت عيسة جنوب جنين

شيعت جماهير غفيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد رأفت علي عبد الله عيسة (29 عاما)، في بلدة صانور جنوب جنين.

وانطلقت مسيرة تشييع حاشدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وجابت شوارع المدينة، ثم توجهت مسقط رأس الشهيد قرية صانور، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم الصلاة عليه في مسجد القرية، ومواراته الثوى.

وهتف المشيّعون الغاضبون للشهداء، مؤكدين على مواصلة مقاومة الاحتلال والتصدي له والثأر لدماء الشهداء ومقاومة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وإسقاط غصن الزيتون ورفع البندقية.

وارتقى عيسة شهيدا برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول إلى مكان عمله بأراضي الـ48، بمحاذاة جدار الفصل العنصري في قرية عانين غرب جنين.

يشار إلى أن الشهيد عيسة قدم إلى فلسطين منذ شهرين، وكان يعمل داخل أراضي الـ48؛ بهدف توفير لقمة العيش لعائلته التي تعيش في الأردن.

ووصلت زوجة الشهيد عيسة وطفلته الوحيدة ووالديه اليوم من الأردن، لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه قبل أن يوارى الثرى.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى شعبنا الفلسطيني، الشهيد رأفت علي عبد الله عيسة (29 عامًا)، من قرية صانور، مؤكدة أنّ جرائم القتل الصهيونية المتواصلة لن توهن عَزم شعبنا على مواصلة الصمود في أرضه.



وشددت حماس على أن جرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا تمسّكاً بخيار المقاومة والدفاع عن نفسه وحقوقه ومقدساته، فدماء الشهادة، وصبر الأمهات، وعزيمة الشباب ستزهر نصراً وعزاً وتمكينا.