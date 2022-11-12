توقعت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن يبلغ إنتاج هذا الموسم من الحمضيات 44 ألف طن تقريباً، ليكون أفضل من الموسم الماضي الذي كان إنتاجه 40 ألف طن.

وقال المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة في غزة، المهندس محمد أبو عودة، إن حاجة قطاع غزة 50 ألف طن من الحمضيات سنويا، موضحا أن هناك فجوة في قطاع الحمضيات والاكتفاء الذاتي في محصول الليمون فقط.

ولفت إلى أن المساحة المزروعة من الحمضيات، تقدّر بـــ 18 ألف و 400 دونم، المثمر منها 13750 دونم.

وتجدر الإشارة إلى أن الحمضيات تشمل الليمون والبرتقال البلنسيا وأبو سرة والكلمنتينا بأنواعها.

وبيّن أبو عودة أن إنتاج الحمضيات يبدأ مطلع شهر نوفمبر من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر فبراير، مشيرا إلى أن وزارته تركز على ضرورة الاستثمار والتوسع في هذا القطاع، خاصة أن الحمضيات كانت من المحاصيل الرئيسية في غزة لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن زراعة الحمضيات تقلصت في السنوات الأخيرة مع ملوحة المياه وسياسة الاحتلال تجاه قطاع غزة، وعمليات التجريف والعدوان المتكرر.