بالأسماء: الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ثمانية مواطنين خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًّا من، " محمد طارق حمامرة (17 عامًا)، أحمد رائد زكي زعول (18عامًا)، وعز الدين محمد زعول (19عامًا) من قرية حوسان غرب بيت لحم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين كنعان جمال الطل وعاصف علي سويلم، خلال اقتحامها لبلدة الظاهرية جنوب المدينة.

وطالت الاعتقالات الشاب محمد ياسر دعنا من القدس، والأسير المحرر بكر أبو عبيد من جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية بلدتي سلوان والطور في القدس المحتلة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

وخلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال 690 فلسطينيًا؛ بينهم 119 طفلًا و30 سيدة.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عمليتي إطلاق نار، واندلاع المواجهات في 7 نقاط، وتحطيم غرفة مراقبة عسكرية للاحتلال.

واندلعت مواجهات في كل من حزمة بالقدس، والمغير والبيرة في رام الله، وقباطية في جنين، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة شاكيد.

كما اندلعت مواجهات في تقوع ببيت لحم، وحلحول وبيت أمر في الخليل، وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في بيت أمر، وحطموا غرفة عسكرية بيت مخيم العروب