مقال: جوزوا حماس بتعقل

ليست غريبة عن مجتمعنا العربي مقولة "جوزوه بعقل"، وتتردد على ألسنة الناصحين لولي أمر الشباب المراهق؛ الذي لا يكف عن اختلاق المشاكل والقلاقل؛ فماذا يقصدون بهذا التعقل الذي سيتحلى به الشاب عقب الزواج؟

بالإضافة إلى الاستقرار النفسي الذي يصاحب الزواج؛ يكمن المقصد الأساسي في تحمل المسؤولية؛ فمتطلبات البيت والأولاد تُحتم على الشاب الإلتفات إلى مصالحه الحياتية، والبعد عن كل ما يمكن أن يؤثر على رزقه ورزق عياله؛ فيتحول من شاب تثور فرائسه بمجرد الدوس على ظله؛ إلى شاب يسمع ويطيع أرباب عمله؛ حفاظا على لقمة عيش أسرته التي نتجت عن الزواج؛ فهل هذا تعقل؟

بالطبع أن يحافظ المرء على قوت أولاده ولا يضيعهم؛ فهذا عين التعقل؛ وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؛ ولكن لمقولة "جوزوه بعقل" جذور في علم السياسة فيما يعرف بسياسة الترويض( Taming policy) وسياسة الاحتواء(Containment policy)، فما علاقة التعقل بهذه السياسة؟

أحد أساليب سياسة الترويض تكمن في تمليك الطرف "المتمرد" بعضا من المسؤولية وإكسابه بعض من الميزات السياسية أو الاقتصادية، وتفترض هذه السياسة أن هذا الطرف سيتخذ منحا "عقلانيا"؛ كي لا يضيّع من يعول (جيش الموظفين) وكذلك يخشى من ذهاب المزايا(سلطة ونفوذ) التي اكتسبها من هذا التعقل؛ فما الفرق بين التعقل الأول والثاني؟

التعقل الأول (الشخصي) ناتج عن حالة طبيعة لكون الإنسان يسعى للاستقرار، وهذا الاستقرار لا يتعارض مع المبادئ العامة للمجتمع، أما التعقل الثاني (السياسي) ناتج عن حالة انتهازية سياسية؛ منبعها إبعاد الكيان السياسي المراد ترويضه عن أهدافه السياسية السامية، واشغاله بدوامة متطلبات الحياتية اليومية؛ فإذا أفاق من هذه الدوامة وأراد العودة إلى أهدافه السياسة؛ تذكر المميزات التي اكتسبها من سياسية "التعقل" فيرجع إلى "صوابه".

استطاع المفكر الغربي بخبثه تزويج منظمة التحرير لتنجب سلطة فلسطينية ارهقتها كثيرا وباتت أداة ابتزاز لها؛ كونها خلّفت العديد من التزامات داخلية؛ متمثلة في المتطلبات الحياتية لجيش من الموظفين والوزارات والخدمات وغيرهم، وكذلك إلتزامات خارجية؛ وبذلك "نضجت وتعقلت" المنظمة وحركة فتح وفقا للمقاييس الغربية؛ ولن تستطيع الخروج من هذه الدوامة؛ فهل "تتعقل" حماس أيضا؛ وفقا لنفس المقاييس؟

أراد المفكر الغربي أيضا لحركة حماس نفس مصير حركة فتح؛ ففتح الباب أمامها لدخول الانتخابات ثم الحكومة وما ينتج عنها من آلاف الموظفين؛ وبذلك تعيد سيناريو حركة فتح فتتعقل هي الأخرى، ونتج عن تزويج حماس المسؤولية دخولها في أزمات اقتصادية وأمنية كبيرة؛ ولكن على عكس حركة فتح التي غيرت ميثاق المنظمة عقب استلامها السلطة ونبذها المقاومة؛ تمسكت حماس أكثر بنهج المقاومة عقب استلامها للسلطة؛ فبعد أقل خمسة أشهر من تشكيلها الحكومة؛ أسرت الجندي الصهيوني شاليط، وخاضت حروب عديدة مع " إسرائيل" كما خرّجت العديد من المقاتلين عبر مسيرة طويلة من الإعداد؛ لتعلن بذلك قبر سياسة احتوائها وترويضها؛ ولسان حالها يقول التعقل يكمن في التمسك بالثوابت وميراث الأجداد.

قبر سياسة الترويض لم يكن له الأثر الكبير على حماس ذاتها؛ بل أوجد جيلا فلسطينيا بالضفة الغربية لم يعد يلق بالا للمكتسبات الاقتصادية التي تمس بالأهداف السياسية السامية وتمس أيضا بجوهر الروح الفلسطينية المقاتلة العنيدة؛ وبذلك استطاع هذا الجيل في الضفة المحتلة قبر سياسة "الفلسطيني الجديد" التي أوجدها الجنرال الأمريكي دايتون.