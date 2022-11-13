شاهد: انفجار في منطقة تقسيم وسط إسطنبول يوقع قتلى وجرحى

سقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار هز منطقة تقسيم وسط المدينة اليوم الأحد، من دون أن تتضح أسبابه على الفور.

وأعلنت مصادر إعلامية تركية، بوقوع 11 جريحا حتى الآن، مساء الأحد، في انفجار بشارع تقسيم السياحي الشهير في وسط مدينة إسطنبول التركية.

ولم تعلن السلطات التركية بعد أي تعليق رسمي، فيما تقوم بتأمين المكان والتحقيق بأسباب الانفجار.

وتداولت صحف ومواقع محلية تركية بشكل واسع فيديو قالت إنه لحظة الانفجار، فيما لم يتسن التأكد من صحته.

#شاهد "مشاهد مؤلمة من مكان الانفجار بشارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط #اسطنبول". pic.twitter.com/fg4qLMGvfy — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 13, 2022

يتبع ..