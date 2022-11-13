مصر: أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنظام التقييم الجديد 2023؟

أسئلة امتحانات الثانوية العامة مصر بنظام التقييم الجديد 2023؟ ،، علمت وزارة التربية والتعليم والتعليم المصرية، القسم الفني منذ بداية العام لتنفيذ البرنامج التدريبي لتدريب 5 آلاف من الموجهين والمعلمين بالمرحلة الثانوية،.

حيث يجري تدريب الموجهين والمعلمين على الأساليب الحديثة للتدريس فنيات صياغة الأسئلة وفقا للنظام الجديد المقرر تطبيقه بالمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد 2023\2022.

امتحانات الثانوية العامة؟

أوضحت الوزارة أنه يجب تسجيل البيانات الكاملة للمعلمين والموجهين الذين يتلقوا البرنامج التدريبي لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة وهي (الاسم كامل للمعلم أو الموجه- رقم الكود الخاص بيه- الإدارة التعليمية العامل بها- المديرية التعليمية- رقم الهاتف الخاص به).

أكدت الوزارة أن الهدف من البرنامج التدريبي هو نشر ثقافة التقييم الجديدة بين جميع معلمى المرحلة الثانوية والتدريب على الأساليب الجديدة لوضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة، ويعقد التدريب لجميع تخصصات المواد الأساسية للمرحلة الثانوية العامة.

ولفتت إلى أن يتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال الموجهين بكل الإدارات التعليمية ممن لديهم خبرات عملية في مجال التدريب.

تدريب المعلمين

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة عملت على وضع خطة استراتيجية لرفع الوعى لدى 25 مليون طفل بقضايا التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها والحفاظ على البيئة، وذلك بالتعاون مع منظمة «يونيسيف».