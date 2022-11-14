صالح النعامي يكتب: آفاق المواجهة الإيرانية الإسرائيلية في أوكرانيا

تشهد الساحة الأوكرانية مواجهة غير مباشرة آخذة بالتصاعد بين إسرائيل وإيران، في أعقاب وقوف طهران الصريح إلى جانب روسيا وإمدادها بالمسيرات في حربها هناك والدعم السياسي والدبلوماسي الذي تقدمه لموسكو.

وتبدي تل أبيب قلقا متزايدا من تداعيات مساعدة إيران لروسيا على تجاوز العقوبات الدولية واتساع مجالات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتقنية بين الجانبين، وتتخوف أن يتطور التعاون المتعاظم بين روسيا وإيران إلى تحالف يمثل مقدمة لنشوء محور إستراتيجي دولي أوسع يشمل الصين ودولا أخرى، لا سيما بعدما أبدت طهران رغبتها بالانضمام إلى منظمة "شنغهاي"، التي تضم روسيا والصين و4 من دول آسيا الوسطى.

تخشى إسرائيل أن تفضي النتائج المرضية حتى الآن لاستخدام روسيا المسيرات الإيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، في ظل الضائقة التي يعاني منها الجيش الروسي، إلى زيادة اعتماد موسكو على طهران، مما يمكن إيران من مطالبة روسيا بدفع مقابل، كمساعدتها على إحباط تحركات إسرائيل الهادفة إلى تقليص تمركزها في المنطقة، وتحديدا في سورية.

وقد صدرت تحذيرات في تل أبيب من إمكانية أن تقدم روسيا على توفير حماية للتمركز العسكري الإيراني في سوريا أو مساعدة طهران على تهريب السلاح إلى حزب لله بوسائل أكثر نجاعة وبشكل يقلص من هامش المناورة الذي تحوزه إسرائيل هناك حاليا.

تشهد الساحة الأوكرانية مواجهة غير مباشرة آخذة بالتصاعد بين إسرائيل وإيران، في أعقاب وقوف طهران الصريح إلى جانب روسيا وإمدادها بالمسيرات في حربها هناك والدعم السياسي والدبلوماسي الذي تقدمه لموسكو.

وتبدي تل أبيب قلقا متزايدا من تداعيات مساعدة إيران لروسيا على تجاوز العقوبات الدولية واتساع مجالات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتقنية بين الجانبين، وتتخوف أن يتطور التعاون المتعاظم بين روسيا وإيران إلى تحالف يمثل مقدمة لنشوء محور إستراتيجي دولي أوسع يشمل الصين ودولا أخرى، لا سيما بعدما أبدت طهران رغبتها بالانضمام إلى منظمة "شنغهاي"، التي تضم روسيا والصين و4 من دول آسيا الوسطى.

تخشى إسرائيل أن تفضي النتائج المرضية حتى الآن لاستخدام روسيا المسيرات الإيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، في ظل الضائقة التي يعاني منها الجيش الروسي، إلى زيادة اعتماد موسكو على طهران، مما يمكن إيران من مطالبة روسيا بدفع مقابل، كمساعدتها على إحباط تحركات إسرائيل الهادفة إلى تقليص تمركزها في المنطقة، وتحديدا في سورية.

وقد صدرت تحذيرات في تل أبيب من إمكانية أن تقدم روسيا على توفير حماية للتمركز العسكري الإيراني في سوريا أو مساعدة طهران على تهريب السلاح إلى حزب لله بوسائل أكثر نجاعة وبشكل يقلص من هامش المناورة الذي تحوزه إسرائيل هناك حاليا.