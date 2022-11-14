ما هي شروط إيتمار بن غفير لتشكيل الحكومة (الإسرائيلية) المقبلة؟

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء الاثنين، شروط رئيس "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير ، لتشكيل الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن بن غفير يشترط إصدار قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا بقتل إسرائيليين.

وقالت الصحيفة العبرية إنه في حكومة العدو اليمينية الناشئة، يبدو أن هناك أغلبية واضحة تؤيد مثل هذا القانون، ومع ذلك، ليس من الواضح كيف كانت حماسة الليكود للسماح بسن هذا القانون.

وأوضحت أن، سن هذا القانون كان ضمن الوعود التي أطلقها بن غفري خلال حملته الانتخابية، مشيرةً الى أن هذا البند سيكون ضمن بنود أخرى سيقدمها كمطالب خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

ويقول حزب "القوة اليهودية" إن الهدف من هذا القانون هو خلق رادع، وأنه لن يفرج عن المتورطين بقتل (الإسرائيليين)، ولن يسمح بتخفيف أي أحكام لهم.

المصدر: الجرمق