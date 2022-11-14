26 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 26 عملًا مقاوما بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها رشق مركبات مستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة وتحطيمها، وإلقاء عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال.

ورشق الشبان الثائر مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة والحجارة وحطموها في بلدتي عزون والفندق بقلقيلية.

واستهدفوا قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة قرب بلدة بيت أمر في الخليل، ورشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة وحطموها على طريق "غوش عتصيون".

وألقى الشبان عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في قرية النبي صالح بمدينة رام الله، وحطموا مركبات للمستوطنين بالقرب من بلدة الزبيدات في أريحا.

واندلعت مواجهات في 10 نقاط مواجهة، شهدتها مناطق رام الله وقلقيلية وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل المركز 1999عملا مقاوماً خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.