الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين خلال مداهمات في الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، تسعة فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كُلًّا من، "الأسير المحرر أحمد سلاطنة، محمد سامي، ونعمان فاخوري".

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، أوس نبيل عدوان، ومهدي الخطيب.

كما اعتقل الاحتلال محمد حاتم سليمية، ومحمد أكرم سليمية، من الخليل، فيما أفادت مصادر صحفية فأن قوة خاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب أنس المالحي عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وشملت الاعتقالات، الشاب عبد العزيز حمدان بعد اقتحام بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.