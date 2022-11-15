طه: استكمال جدار الفصل العنصري بالضفة لن يوقف ضربات المقاومة

قال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه إن قرار وزير الحرب (الإسرائيلي) المنصرف "بيني غانتس" ببناء مقطع جديد من جدار الفصل العنصري، بين مدينتي جنين وطولكرم ووصولاً إلى جنوب مدينة قلقيلية يؤكد مجدداً أن القيادة الصهيونية من يسارها إلى يمينها تشترك في إجرامها وعنصريّتها ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف طه في تصريح صحفي: نرفض وندين هذا القرار بأشد العبارات، ونعده امتداداً لسياسة الاحتلال في سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها.

وأكد أن هذه الجُدُر لن تحمي الاحتلال ومستوطنيه من ضربات المقاومة والشباب الثائر في عموم الضفة الغربية.

ونوه طه بأن تلك القرارات تضع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية أمام مسؤوليتها في إدانة تلك السياسات العنصرية الاحتلالية، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال، ودعم حق الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.