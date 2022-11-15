بث مباشر: مسيرة جماهيرية بغزة احتفاءً بعملية سلفيت البطولية 

تجوب شوارع شمال قطاع غزة، مسيرة جماهيرية حاشدة دعت إليها حركة حماس احتفاءً بعملية سلفيت البطولية.

مباشر| مسيرة في شمال قطاع غــــ ــزة ابتهاجًا بعملية سلفيت مباشر| مسيرة في شمال قطاع غــــ ــزة ابتهاجًا بعملية سلفيت Posted by PS 24 on Tuesday, November 15, 2022

وقتل 3 مستوطنين وأصيب 2 آخرين بجراح، صباح الثلاثاء، في عملية طعن ودهس بطولية بمستوطنة "أرئيل" شمال سلفيت.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد البطل محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس، في سلفيت، منفذ عملية الطعن والدهس البطولية.

وأكدت الحركة أن هذه العملية البطولية تأتي ردّاً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك، وتغوّله على دماء أبناء شعبنا، والتي كان آخرها قتل الطفلة الفلسطينية فلة المسالمة، البالغة من العمر 15 عاماً، قرب مدينة رام الله بدمٍ بارد.



ودعت حماس الشباب في الضفة والقدس لاقتفاء أثر الشهيد في الإثخان بالعدو، دفاعاً عن شعبنا، وثأراً للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ولإبداع الأدوات والوسائل في استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل ساحات الوطن.