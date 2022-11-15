مسيرة جماهيرية بغزة احتفاءً بعملية سلفيت البطولية 

جابت شوارع شمال قطاع غزة، مسيرة جماهيرية حاشدة دعت إليها حركة حماس احتفاءً بعملية سلفيت البطولية.

بدوره، أكد القيادي في حركة حماس محمود البيك، أن انتفاضة الضفة مستمرة وممتدة، وعملية محمد صوف أثبتت أن كل المنظومة الاحتلالية باتت تحت أقدامه في 20 دقيقة.

وقال البيك: "شعبنا في الضفة وغزة والقدس وبإسناد الداخل المحتل يلتحم مرة واحدة للوصول إلى الصلاة في ساحات المسجد الأقصى المبارك".,

وأضاف، "أن اليمين واليسار (الإسرائيلي) كلهم مجرمون يجتمعون على الدم الفلسطيني".

وقتل 3 مستوطنين وأصيب 2 آخرين بجراح، صباح الثلاثاء، في عملية طعن ودهس بطولية بمستوطنة "أرئيل" شمال سلفيت.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد البطل محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس، في سلفيت، منفذ عملية الطعن والدهس البطولية.

وأكدت الحركة أن هذه العملية البطولية تأتي ردّاً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك، وتغوّله على دماء أبناء شعبنا، والتي كان آخرها قتل الطفلة الفلسطينية فلة المسالمة، البالغة من العمر 15 عاماً، قرب مدينة رام الله بدمٍ بارد.



ودعت حماس الشباب في الضفة والقدس لاقتفاء أثر الشهيد في الإثخان بالعدو، دفاعاً عن شعبنا، وثأراً للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ولإبداع الأدوات والوسائل في استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل ساحات الوط