ما حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس؟ ... نفى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني اتخاذ قرار رسمي نهائي بإلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب عن المدارس بسبب انتشار الأعراض المعدية بين التلاميذ خلال الفترة الأخيرة.

إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

وأصدرت وزارة التربية والتعليم الفني قراراً عاجلاً ، حرصاً على صحة وسلامة العاملين والطلاب في كافة المؤسسات التعليمية.

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم الفني مديري التوجيهات التربوية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها داخل الفصول الدراسية بالتنسيق مع التوجيهات الصحية بالمحافظة.

وزارة التربية والتعليم المصرية

ونص الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل، على:

ترتيب امتحان موحد آخر تحدده المدرسة للطلبة المتغيبين بعذر طبي مقبول أثناء الامتحان الشهري على أن يتم إعداده من قبل المسؤول عن المادة في إدارة التعليم.

أرسلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني إلى المديريات التربوية عملاً دورياً يتضمن دليل وزارة الصحة والسكان حول الوقاية من الأمراض المعدية والتعامل معها والظروف الصحية الواجب احترامها على مستوى المدرسة، من أجل تحقيق ذلك. نحافظ على صحة طلابنا.

دليل وزارة الصحة والسكان يتضمن الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية، الشروط الصحية الواجب توفرها على مستوى المؤسسات التعليمية ، الخدمات الصحية التي يجب أن تكون متوفرة في المؤسسات التعليمية ، تفاصيل التطعيمات للطلاب وإجراءات التعامل مع الأمراض المعدية / الأوبئة في المؤسسات التعليمية. يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط التالي.

دائرة الصحة المصرية

وأكدت المصادر أنه في حال رأت دائرة الصحة خطرًا على الطلاب، ستتخذ الدولة قرارًا رسميًا لحماية الطلاب، لافتة إلى أن الحالة حتى الآن لم تصل إلى نقطة الخطر في المدارس، وبالتالي لا يوجد قرار استثنائي. وقد تم اتخاذ.

وصدر بتعديل خطة الدراسات والامتحانات في المدارس المعلنة منذ البداية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالة من القلق يعاني منها أولياء أمور الطلاب في مصر، بعد ملاحظة انتشار أعراض فيروسية شديدة تشبه أعراض الأنفلونزا بين جميع الطلاب في الفصول بمختلف محافظات الجمهورية.

الفيروس يصيب الأطفال بسبب التزاحم

من جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الفيروس المخلوي هو أحد فيروسات الجهاز التنفسي النشطة في فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الفيروس يصيب الأطفال بسبب الازدحام.

وقال عبد الغفار إن 98٪ من المصابين بالفيروس المخلوي تظهر عليهم أعراض البرد، مشيراً إلى أنها تختفي بعد 5 أيام.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: ​​"فصلي الخريف والشتاء تنتشر فيهما فيروسات الجهاز التنفسي، وتصيب هذه الفيروسات الجهاز التنفسي بما في ذلك فيروس الأنفلونزا".