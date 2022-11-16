إصابة مستوطن وتحطيم مركبات مستوطنين بالحجارة في عدة مناطق بالضفة

شهدت الضفة الغربية مساء اليوم الثلاثاء مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق، واستهداف الشباب الثائر لمركبات المستوطنين بالحجارة.

ففي سلفيت أصيب مستوطن بعد رشقه بالحجارة قرب بلدة ديراستيا شمال غرب المدينة، التي شهدت اليوم عملية بطولية أدت لمقتل 3 مستوطنين.

وتمكن الشباب الثائر من رشق مركبات وحافلات المستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه لفونا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، ومستوطنة "شافي شمرون" الجاثمة على أراضي غرب نابلس.

وامتدت عمليات استهداف مركبات المستوطنين بالحجارة إلى الطرق الاستيطانية قرب قرية تقوع شرق بيت لحم، وعزون شرق قلقيلية.

ومع تصاعد اعتداءات الاحتلال، نجح الشباب الثائر إلقاء زجاجتين حارقتين نحو موقع عسكري عند جسر حلحول، ورشق حافلة بالحجارة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مساء اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز صوب الشبان على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية بـأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي للبيرة في كلا الاتجاهين.

كما شهد المدخل الغربي لقرية حارس في سلفيت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة اليوم واعتقلت عدداً من أقارب منفذ عملية "أرئيل" البطولية.

بالتزامن مع ذلك أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بروقين الشمالي، غرب سلفيت بالتزامن مع تجمع المستوطنين في المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد طلال الرجبي، ومؤمن بدر، وغريب الصيملي، خلال المواجهات التي اندلعت عقب إغلاق الاحتلال دوار التحرير في الخليل.