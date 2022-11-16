موقع الإسكان الاجتماعي المصري للاستفادة من خدمات الشقق السكنية .. يقدم موقع الإسكان الاجتماعي العديد من الخدمات للمواطنين المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي ، وهي مبادرة إسكان لجميع المصريين في الإعلانات التي تم نشرها في جميع مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

موقع الإسكان الاجتماعي

يجب إنشاء تسجيل دخول على موقع الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط هنا:

وذلك مع الرقم الوطني للاستفادة من خدمات الموقع والتي تشمل: مركز خدمة المواطن ، طلب تحميل / تعبئة المستندات الأساسية، طلب تصحيح البيانات ، طلبات متابعة ملفات في شركات المسح ، طلب استئناف المسح ميدانياً ، تقديم إفادة براءة ذمة قرض .

وكذلك طلب تحويل حجز الوحدة نيابة عن الورثة ، طلب إعفاء من سابقة إعلان ، طلب شكوى ضد نتيجة مسح ميداني ، طلب إعادة دراسة الملف بسبب حجز أرض سابق.

كما يمكن طلب إعادة دراسة الملف بسبب حجز سابق للسكن ، أ طلب استرداد وديعة الحجز / المبلغ المدفوع بعد التخصيص ، تظلم على عدم احترام الإعلانات ، طلب تغيير وكالة التمويل.

موقع الإسكان الاجتماعي تسجيل دخول

ولمعرفة خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي اتبع الخطوات التالية

إذا كان قد سبق لك تسجيل بياناتك من قبل اضغط هنـــــا موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، وإذا كنت مستخدم جديد اتبع الخطوات.

خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي من هنا

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "في حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل شقق الاسكان الاجتماعي

نقدم لك بعض طلبات المعلومات التي يجيب عليها موقع الإسكان للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي.

هل من المُمكن اختيار العمارة أو الدور؟

هذا غير ممكن لأن التخصيص يتم تلقائيًا بواسطة النظام الآلي للصندوق ويتم اختيار الوحدات بشكل عشوائي.

هل من المُمكن تعديل الوحدة المخصصة لي؟

هذا ممكن في حالة وجود شروط مرضية موثقة بوثائق رسمية من جهة حكومية (عمولة طبية / 2 شهادة مرض من مستشفى حكومي مختوم بشعار الجمهورية) ، حيث يتم تقديم الطلب في مكتب خدمة المواطن بوزارة الإسكان. في حالة قبول الطلب يتم التعديل من الطابق الأرضي إلى الطابق العلوي أو الطابق العلوي إلى الطابق الأرضي فقط.

ما هي آلية استرداد مقدم الحجز؟

في حال عدم تخصيص الوحدة السكنية يتم السداد في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان بناءً على إيصال الدفع، وفي حالة تخصيص وحدة سكنية يجب على المواطن التوجه إلى مكتب خدمة المواطن في الوزارة. المقر الرئيسي لتقديم طلب يشير إلى عدم رغبته في استكمال الإجراءات.