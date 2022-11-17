شاهد: وفيات وإصابات بحريق في بناية سكنية شمال غزة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، "إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ووجود عدد من الوفيات والإصابات".

وأضاف البزم، "أن حريق جباليا التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني ومازالت الأجهزة المختصة تتابع الحدث وتعمل على اخماد الحريق".



وأشار إلى أن الشرطة تقوم بإخلاء المصابين والوفيات، وعززت كل الإمكانيات لجهاز الدفاع المدني والشرطة للتعامل مع هذا الحدث الكبير.

من جانبه أفاد جهاز الدفاع المدني في شمال غزة بأن طواقمه تتعامل مع حريق كبير في بناية سكنية بمعسكر جباليا، ووجود إصابات في المكان.

يُتبع..