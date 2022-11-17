21 شهيدا بحريق كبير في جباليا والداخلية توضح السبب

استشهد 21 مواطنا وأصيب عدد آخر، مساء الخميس، إثر حريق كبير اندلع في بناية سكنية بمعسكرجباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق.

وقالت الداخلية في تصريح لها: "إن قوات الدفاع المدني وبمساندة من الشرطة بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى منازل أخرى".

وأضافت "تشير التحقيقات الأولية في الحادث إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، مما أدى إلى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وتابعت "لا زالت قوات الشرطة والدفاع المدني وطواقم الأدلة الجنائية تواصل متابعتها وتحقيقاتها في هذا الحادث الأليم".

إعلان الحداد على أرواح الضحايا

وأعلنت نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الحداد الوطني العام غداً الجمعة على أرواح شهداء هذه الفاجعة.

ونعت اللجنة بأسمى عبارات الحزن شهداء مخيم جباليا الذين ارتقوا مساء اليوم إثر حريق هائل نشب في منزل عائلة أبو ريا الكرام.

ودعت اللجنة جماهير شعبنا في غزة للمشاركة في تشييع جنازات الشهداء التي ستنطلق بعد صلاة الجمعة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تعاملت مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ووجود عدد من الوفيات والإصابات".

ووصل وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح مكان الحريق لمتابعة جهود الأجهزة المختصة في التعامل مع الحادث، كما وصلت قيادة حركة حماس وعلى رأسها القائد يحيى السنوار لتفقد المكان.

من جانبه، أهاب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، بوسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي التعامل مع هذا الحدث بأعلى درجات المسؤولية وعدم استباق الرواية الرسمية حول تفاصيل الحدث ومسبباته.

وأكد معروف طواقم الدفاع المدني وكافة الأجهزة المعنية وصلت مكان الحدث بعد لحظات من وصول إشارة الحريق.