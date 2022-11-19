مقاومون تصدوا له.. عملية فاشلة للاحتلال في نابلس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر السبت، عملية اقتحام واسعة نفذتها في البلدة القديمة لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب خلالها شاب بجروح طفيفة في قدمه.

وبحسب ما أفاد موقع صحيفة القدس، فإن قوة خاصة تسللت إلى البلدة القديمة تبعها قوات عسكرية كبيرة اقتحمت المدينة من عدة محاور، ووصلت إلى البلدة لتعزيز تلك القوة التي حاصرت عدة منازل.

وبين أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين أحدهما محمود حسنين من حارة حوش العطعوط وأفرج عنه لاحقًا، واعتقلت الآخر وهو المهندس عبدالفتاح الدلال من سكان أطرف حي الياسمينة ومن ثم أفرجت عنه لاحقًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أفرجت عن الشابين بعد التأكد من هويتهما وأنهما ليسوا هدف العملية.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه أخلت إصابة لشاب، أصيب بقدمه برصاص الاحتلال، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

ودارت اشتباكات عنيفة خلال عملية الاقتحام، بين قوات الاحتلال ومجموعات المقاومة المختلفة التي تنشط في البلدة القديمة ومحيطها، وسمع انفجارات ناجمة عن إلقاء عبوات ناسفة تجاه تلك القوات.

وأعلنت كتيبة بلاطة عن تصديها لقوات الاحتلال بالاشتراك مع مجموعة "عرين الأسود".