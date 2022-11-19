طرد الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها بالخليل جريمة واعتداء جائر

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، اليوم السبت، أنَّ إقدام سلطات الاحتلال على طرد عائلة الفلسطيني بدر البطش من منزلها في مدينة الخليل اعتداءٌ جائر، وسلوك عصابات يعكس طبيعة العقلية الصهيونية الإحلالية المجرمة.

وقال ناصر الدين في تصريح صحفي: "إن محاولات الاحتلال للنيل من عزيمة أهلنا وصمودهم في الخليل ستبوء بالفشل، مبينًا أن شعبنا سيواجهها بمزيد من الوحدة والصمود والمقاومة؛ فعملية الشهيد محمد كامل الجعبري ما زالت حيّة في الذاكرة".

وشدد ناصر الدين، أن كل العمليات البطولية التي يخوضها شبابنا في عموم الضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنيه، الذين لن يكون لهم مقام على أرضنا، وسيرحلون عن هذه المدينة يجرّون أذيال الخيبة والهزيمة.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال طردت أمس، عائلة بدر البطش من منزلها في البلدة القديمة بالخليل دون سابق إنذار.

وأكدت بلدية الخليل أن "هذا اعتداء جائر، وملكية هذا المبنى تعود للبلدية، وأنها من خلال طاقمها القانوني ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادته"، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال، لوقف مخططات تهويد الخليل.

وذكر البطش أن جنود الاحتلال قاموا بإعطائه مهلة شفوية لإخلاء المبنى مساء الخميس دون قرار رسمي مكتوب، فرفض ذلك، فقاموا بخلع باب المبنى وطرده وعائلته بالقوة، والعبث بمحتوياته ورميها بالخارج.

