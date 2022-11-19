الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

تحت حماية قوات الاحتلال

شاهد: إصابات إثر هجوم واسع للمستوطنين بالخليل

إصابات إثر هجوم واسع للمستوطنين بالخليل
إصابات إثر هجوم واسع للمستوطنين بالخليل

الخليل - الرسالة نت

أصيب مواطنون بجروح متفاوتة، مساء السبت، إثر هجوم كبير شنه مئات المستوطنين في منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفلة عائشة هشام العزة (١٧) أصيبت بحجر في الوجه في تل الرميدة بعد مهاجمة المستوطنين لمنزلها.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا في باب البلدية القديمة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على المحلات التجارية ومنزل الناشط عماد ابو شمسية، وسط محاولات من الأهالي للتصدي لاعتداءاتهم.

وتصدى الشبان المرابطون لاقتحام المستوطنين لبيت الصمود" في المنطقة ما أجبرهم على الرخوج من المكان.

واحتشد المستوطنين في أكثر من مكان انطلاقا من ساحة المسجد الإبراهيمي، وشارع الشهداء، ومدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة.

ووصل المستوطنون إلى ما يسمى قبر "حفرون" في شارع بئر السبع لإقامة طقوس تلمودية، ضمن احتفالاتهم بما يسمى "عيد سبت سارة"

ولبى أهالي الخليل نداءات استغاثة أطلقتها مآذن مساجد المدينة عبر مكبرات الصوت تحثهم على التصدي لاعتداءات المستوطنين.

ومنذ مساء الجمعة، يحتشد المستوطنون للاحتفال بـ "سبت سارة" من كافة البؤر الاستيطانية، ويقيمون حفلات صاخبة في كافة أحياء البلدة القديمة بالخليل، ضمن المساعي لتهويد البلدة.

واقتحم المئات من المستوطنون المسجد الإبراهيمي؛ بحجة الأعياد اليهودية، رافقه إطلاق قوات الاحتلال الغاز صوب المواطنين ومنازلهم في منطقة جبل جوهر.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/272026

كلمات مفتاحية

الاحتلال المستوطنين الخليل اعتداءات المسجد الإبراهيمي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.