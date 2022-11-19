شاهد: إصابات إثر هجوم واسع للمستوطنين بالخليل

أصيب مواطنون بجروح متفاوتة، مساء السبت، إثر هجوم كبير شنه مئات المستوطنين في منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفلة عائشة هشام العزة (١٧) أصيبت بحجر في الوجه في تل الرميدة بعد مهاجمة المستوطنين لمنزلها.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا في باب البلدية القديمة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على المحلات التجارية ومنزل الناشط عماد ابو شمسية، وسط محاولات من الأهالي للتصدي لاعتداءاتهم.

شاهد| جندي من قوات الاحتلال يطلق النار على منازل المواطنين في منطقة باب الزاوية وسط الخليل pic.twitter.com/vB1vnRqHAh — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 19, 2022

وتصدى الشبان المرابطون لاقتحام المستوطنين لبيت الصمود" في المنطقة ما أجبرهم على الرخوج من المكان.

#عاجل| مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع بالخليل، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. pic.twitter.com/Tae5iymrze — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 19, 2022

واحتشد المستوطنين في أكثر من مكان انطلاقا من ساحة المسجد الإبراهيمي، وشارع الشهداء، ومدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة.

ووصل المستوطنون إلى ما يسمى قبر "حفرون" في شارع بئر السبع لإقامة طقوس تلمودية، ضمن احتفالاتهم بما يسمى "عيد سبت سارة"

ولبى أهالي الخليل نداءات استغاثة أطلقتها مآذن مساجد المدينة عبر مكبرات الصوت تحثهم على التصدي لاعتداءات المستوطنين.

شاهد| مآذن المساجد بالخليل تصدح بالتكبيرات ردًا على اقتحامات المستوطنين pic.twitter.com/XZcNwB5fmq — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) November 19, 2022

ومنذ مساء الجمعة، يحتشد المستوطنون للاحتفال بـ "سبت سارة" من كافة البؤر الاستيطانية، ويقيمون حفلات صاخبة في كافة أحياء البلدة القديمة بالخليل، ضمن المساعي لتهويد البلدة.

واقتحم المئات من المستوطنون المسجد الإبراهيمي؛ بحجة الأعياد اليهودية، رافقه إطلاق قوات الاحتلال الغاز صوب المواطنين ومنازلهم في منطقة جبل جوهر.