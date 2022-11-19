بث مباشر.. قطر والأكوادور المباراة الافتتاحية لكأس العالم

مباشر.. قطر والأكوادور المباراة الافتتاحية لكأس العالم، يبدأ الملايين في العالم بمشاهدة مسابقة كأس العالم الأغلى في التاريخ.

حيث تتنافس 32 دولة، لنيل الكأس الغالي، في المونديال الذي يقام لأول مرة على أرض عربية.

وبدأت المنتخبات المشاركة بالقدوم قبل كأس العالم بـ 6 أيام إلى قطر، وأجرت عدة تمرينات، لتظهر في البطولة بصورة لائقة.

مباشر قطر والأكوادور

وتبدأ أول مباراة (الافتتاحية)، دائمًا على أرض مضيف البطولة وهي قطر، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت فلسطين.

وبعد المباراة بيوم واحد، تبدأ بقية مباريات البطولة، حيث من المقرر أن ينظم يوميًا 4 مباريات على ملاعب مختلفة.

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القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم

وأعلنت قطر، أن 22 مباراة من ضمنها الافتتاحية سيتم نقلها مجانًا ودون إلى اشتراك، ليتسنى للجميع مشاهدتها.

ومن التوقع أن تكون هذه النسخة من كأس العالم، الأفضل في التاريخ، بعد أن اجتهدت قطر في توفير كل ما يلزم للبطولة.

إلي القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم:

تردد قناة beIN SPORTS HD 1،2،3،4

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12264

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة beIN SPORTS HD 5،6،7،8

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12475

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة beIN SPORTS HD 9،10،16

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12245

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة beIN SPORTS HD 11،12،13،14

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10853

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة beIN SPORTS HD 15

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12284

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

ويشارك في البطولة، 4 منتخبات عربية، وهي تتنافس لأن تصعد للدور المقبل، ضمن المجموعات التي وقعت فيها.

والـ 4 منتخبات عربية هم: (السعودية-قطر-المغرب-تونس)، ويتوقع الكثير للمغرب أن تقدم أداءً مميزًا في مونديال قطر.

ويدعم العرب قطر وجهودها التي أظهرت المونديال بصورة مبهرة، بعد أن أسست بنية تحتية بصورة مبهرة، ومن ضمنها ملاعب كرة قدم مصممة بطريقة تتعلق بتراث القطريين.

بينما، أعلنت الفيفا مؤخرًا أن الكحول ممنوع إدخالها إلى الملاعب القطرية نهائيًا، كونها تتنافى مع عادات أهل قطر.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر أنها ستحظر أي نشاط يتعلق بالمثليين، كون سلوكهم يتنافى مع الدين الإسلامي.

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