وبّخ المغني الكولومبي الشهير، مالوما، الإعلامي (الإسرائيلي) الموفد إلى قطر لتغطية أحداث المونديال، موآف فيردي، بعد إصرار الأخير على طرح أسئلة استعلائية متطفلة.

وسأل الإعلامي عن قناة هيئة البث (الإسرائيلية) "كان"، الفنان الكولومبي عن عدم استجابته لدعوات عدم المشاركة في احتفاليات المونديال للمزاعم القائلة إن قطر لا تحترم حقوق الإنسان، فكان ردّ مالوما أنه جاء ليشارك الفرح في الحياة ومهرجان كرة القدم.

لكن الإعلامي (الإسرائيلي) الذي يكيل بمكيالين، أصرّ على إعادة طرح السؤال على مالوما، ما دفع الأخير لمغادرة المقابلة قائلا للإعلامي "أنت وقح" وخرج من الأستوديو.

وانتشر مقطع آخر لنفس المراسل (الإسرائيلي) وهو يحاول أن يقابل شابا قطريا في إحدى أسواق الدوحة، وبعد أن علم الشاب القطري بأن المراسل (إسرائيليا) رفض إجراء الحوار معه، لكنه حاول الإصرار على إجراء المقابلة.

ينضم الإعلام (الإسرائيلي) إلى جوقة التحريض الغربية التي تحترف سياسة الكيل بمكيالين، في حين تحاصر (إسرائيل) أكثر من 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، في مؤتمر صحافي، "الدروس الأخلاقية" الناجمة عن "النفاق"، وأضاف أنه "على أوروبا أن توقف الانتقادات وتركز على تحسين أوضاع المهاجرين"، مشيرًا إلى أنه "ينبغي على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قبل إعطاء الدروس".

وشدد إنفانتينو على أن "ظروف العمال في دولة قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا".

المصدر: عرب 48