أمريكا تحذر (إسرائيل) من انهيار السلطة

بعثت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة رسالة تحذير للكيان (الإسرائيلي) من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية خلال الفترة القادمة.

وجاء في رسالة تحذير نقلها المبعوث الأمريكي الخاص بعلاقات الاحتلال والسلطة "هادي عمر" خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى (إسرائيل) أن الإدارة الأمريكية تخشى من فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة على مناطقها، مناشداً الاحتلال لاتخاذ خطوات لصالح تعزيز قوة السلطة.

وقال عمر خلال لقائه مع ضباط كبار في الجيش ومن بينهم المنسق غسان عليان: "إنه يتوجب على الاحتلال أخذ التحذيرات على محمل الجد واتخاذ المزيد من خطوات تعزيز مكانة السلطة سعياً لمنع انهيارها".

كما أعرب عمر عن اعتقاده بأن هوية وزير الحرب القادم مفصلية بهذا السياق ولهكذا خطوة تأثير كبير على العلاقات مع السلطة والأمريكان، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة (الإسرائيلية) المرشح بنيامين نتنياهو يعي ذلك جيداً.

وجرى الحديث خلال جولة عمر عن السير قدماً في مشاريع مدنية واقتصادية في مناطق السلطة، بالإضافة للوضع الأمني المتدهور، حيث من المتوقع قيامه بلقاءات مع قيادة السلطة بهذا الخصوص.

المصدر: وكالة صفا