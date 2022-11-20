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بث مباشر.. حفل انطلاق كأس العالم 2022 مباراة قطر والأكوادور

بث مباشر.. حفل انطلاق كأس العالم 2022 مباراة قطر والأكوادور
بث مباشر.. حفل انطلاق كأس العالم 2022 مباراة قطر والأكوادور

غزة-الرسالة نت

بث مباشر.. حفل انطلاق كأس العالم 2022.. تبدأ مراسم احتفال انطلاق كأس العالم في قطر 2022،  وسط ترقب الملايين حول العالم لمشاهدة البطولة الأغلى تاريخيًا، وبعدها تبدأ مباراة قطر والأكوادور الافتتاحية في تمام الساعة الـ 6 مساءً.

ويشارك في نسخة كأس العالم 32 منتخب دولي، حيث تبدأ المباريات وتنتهي في الـ18 من الشهر المقبل.

مباشر حفل انطلاق كأس العالم بقطر

ويمكن للمتابعين حول العالم، مشاهدة الحفل ومباراة قطر والأكوادور من خلال القنوات المفتوحة، حيث أعلنت بي إن سبورت وقطر أن المباراة ستبث مجانًا.

كما يمكنكم مشاهدة البث من خلال موقع الرسالة نت، بالإضافة إلى جيمع مباريات بطولة كأس العالم.

لمشاهدة مباراة قطر والأكوادور

ويشارك في حفل انطلاق كأس العالم بقطر، لفيف من رؤساء الدول والشخصيات الاعتبارية حول العالم، وتسعى قطر لأن يكون أفضل نسخة في التاريخ.

وبدأت المنتخبات بالاستعدادت وإجراء التمارين الرياضية ليبدأو المنافسة على الوصول إلى نهائيات كأس العالم، من خلال دور المجموعات.

احتفالات بقطر

وتشهد المدن القطرية، زياراة ملايين السياح، لمشاهدة المباريات وتشجيع المنتخبات في مشوارهم بكأس العالم 2022.

كما تشهد أجواء قطر احتفالات كبيرة وواسعة، بها العرس الكروي الكبير، كما يحتفل العرب بالإستضافة الأولى لبطولة كأس العالم .

اقرأ المزيد: افتتاح كأس العالم مونديال قطر 2022 اليوم

 

 

 

 

 

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